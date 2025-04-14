AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:EKREM İMAMOĞLU'NA YUNANİSTAN'DAN DESTEK GELDİ!“Ekrem Bey'e genel itibariyle bakıldığı zaman ya Yunanistan'dan ya da İsrail'den destek geliyor. Zannediyorum orası ile kuvvetli ilişkiler kurmuş olan bir belediye başkanıydı. Tabi bunlarla alakalı olarak, şu sürecin içerisinde görüyoruz ki Yunanistan ve İsrail'den de kendisine destekler gelmeye devam ediyor. Yunanistan'ın ve İsrail'in ne dediğinden ziyade Türkiye'deki adaletin ne dediği daha önemli. Buna göre daha çok karar verilecek. Özellikle neyi götürdüler, hangi konuda yolsuzluk yaptılar, çaldılar mı, çırptılar mı, ceplerini mi doldurdular? Bu konular netleştikten sonra bazı konularda daha iyi konuşma imkanım olacak. O yüzden şuan da bu sürecin içerisindeki iddialar üzerine konuşma yapıyoruz. Bu konuda ister Yunanistan ister İsrail, sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun yanında olsun. Önemli olan burada Türk adaletinin vereceği karardır. O yüzden bunların yaptıklarının bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Neden orada da böyle bir destek vermişler çok da anlayamadım. Türkiye'de, Ekrem İmamoğlu'nun onlarla ne tür bir ilişkisi olabilir ki onlar bir yürüyüş içerisine girecekler.”DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ!“Mesela bu Dilruba denilen provokatör diyor ki Özgür Özel için, özellikle şuan da bu provokatif eylemlere katılan, bu sokak eylemlerine katılan öğrencilerin duyması gerekn bir durum. Provokatör Dilruba, ‘Beni siyaset için kullanıp sonra da geri atak yapmasaydı şuan böyle bedeller ödemeyecekti. Kaldı ki sadece yerime özür dilemeyle de kalmadı farklı yaptırımları da oldu. İçeri giren gençlerimizin arkasındayım diyor. Berkay'ı meclise alarak sahip çıkıyor ama aynı Özgür Özel, özür dilemedim ve benim yerime dilediği özürü kabul etmedim. Sonrasında ise davetiye ile geldiğim protokolü de inkar ediyor.' diyor. Biliyorsunuz daha önce de bu provokatörü, Özgür Özel çağırdı. Yanına oturttu. Protokolde başta ağırladı. Sonra işi bitti. Baktı ki toplumdan tepki geliyor, bir tekme vurdu ve bu provokatörü yanından gönderdi. Şimdi ‘Aynı şekilde bu eylemlere katılan, yine gaza getirip sokağa döktüğü çocukları da aynı şekilde ortada bırakacak.' diyor. Evet, doğru. Bende aynı kanaatteyim. Çünkü CHP, kendisi için insanları kullanmayı, insanları provoke etmeyi, maalesef çok seven bir siyasi parti. Zannediyorum ki bunu da Dilruba denilen provokatörden sonra diğer öğrencilerde de devamını getirecek diye düşünüyorum.”“BOŞ POLEMİKLERLE ÜLKEMİZİ MEŞGUL ETMEKTEN VAZGEÇİN”“Son günlerde bir şey ile karşı karşıyayız. Bu karşı karşıya olduğumuz durum şudur ki hedeften saptırılarak başka konular konuşturulmaya çalışılıyor. Cunta veya örnek vermek gerekirse boykot veya sokak eylemleri gibi. Aslında bunun tek bir amacı var. İşi hedefinden saptırarak, nasıl götürdüklerinin üzerini kapatmak.”“AK Parti Sözcümüz Ömer Çelik bir soru sordu. ‘Arkadaş, size sorulan sorularla alakalı neden cevap vermiyorsunuz? Sayın İmamoğlu ve tayfasının yaptığı işlere kefil olabiliyor musunuz?' dedi. Çok kısa ve net bir soru sordu. Ben de buradan bir soru soruyorum. Biz, İmamoğlu'nun üç tane villasını 2.1 milyar TL karşılığında ihale verdiği adamdan 15 milyon TL'ye nasıl aldığının sorusunu soruyorum. Bize lütfen bunun cevabını verin CHP'liler. Boş polemiklerle ülkemizi meşgul etmekten bir vazgeçin.”“Bir belediye başkanının kendi şirketine, belediyeden iş verdiği kişilerden daire satarak parasını aklama yöntemine cevap verin. Para kuleleriyle ilgili olarak 6 milyon Beylikdüzü Belediyesi'nden, 3 milyon Beşiktaş Belediyesi'nden, 800 bin TL Şişli Belediyesi'nden, paraları belediye logolu çantalarda nasıl taşıdınız, nasıl götürdünüz, bu paralar nereden geldi? Lütfen bize bunun cevaplarını verin.”“İMAMOĞLU NEDEN İÇERİDE ARAŞTIRIN”“Siz evinizin önündeki, belediyenin arazisi olarak, kamulaştırarak, evinizin önü kapanmasın diye İstanbulluların ödediği vergilerden 156 milyon TL'yi nasıl aktardınız? Ben bunu soruyorum. Bunlar diyor ki ‘boykot', bunlar diyor ki ‘sokak eylemi', bunlar diyor ki ‘Türkiye'de demokrasi yok.'. İkisi birbirinden çok ayrı noktalar. Burada bir hedef saptırma söz konusu. CHP'li, vatanını, milletini seven, Atatürk'e bağlı olanlara sesleniyorum. ‘İmamoğlu neden tutuklandı?' diye niye hiç sorgulamıyorsunuz?”“Siz CHP olarak, il ve ilçe örgütlerinde bulunan kişilerle birlikte bayrak asarken, sokakta slogan atarken, AK Parti'nin aleyhine dahi olmuş olsa bu yaptığınız bütün çalışmalarda kendi açınızdan bir ter dökerken, İmamoğlu'nun götürdüklerinin üzerini kapatmak için sokağa çıkmanız yakışıyor mu? Peki, esnafın suçu ne? Şuan da İmamoğlu'nun yapmış olduğu yolsuzluklar, götürme operasyonlarından sonra, vurgunlardan sonra, bugün sokaklardaki kıymetli esnaflarımızın yediği ekmekten neden rahatsızsınız? Bizim ülkemizin ekonomosi kötü gitsin kim ister? İşte 3. köprü yapılmasın diyenlerdi., 3. havalimanı yapılmasın diyenlerdi. Bunların sebebini gördük. Dünyada yedinci, Avrupa'da birinci olan bir havalimanına sahip olduk. Bunu Avrupa'daki hangi ülke isterdi? Türkiye'nin ekonomisinin bozulmasını bütün yurtdışı ülkeleri isterler. Çünkü Türkiye kuvvetsizleşsin isterler. Şimdi bunların başaktörü olarak gözüken kim? Özgür Özel değil mi? Ben CHP'lilere tek bir soru soruyorum. İmamoğlu neden içeride? Bunu bir araştırın, bir bakın, önünüze gelen verileri bir inceleyin. Bir kişinin paraları hangi yöntemlerle nasıl aktardığını, MASAK raporlarından, internetteki bütün araştırma raporlarından bir inceleyin ve karar verin.”