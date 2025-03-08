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Sanayi sitesinde yangın! Alevler diğer iş yerlerine sıçradı

İzmir'in Bornova ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler, yakındaki başka iş yerlerine de sıçradı. Ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Ekleme: 8.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 8.03.2025 - 12:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Sanayi sitesinde yangın! Alevler diğer iş yerlerine sıçradıEvka-3 Mahallesi'nde 4. Sanayi Sitesi'nde bulunan 129/9 Sokak'taki bir iş yerinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sanayi sitesinde yangın! Alevler diğer iş yerlerine sıçradı

Büyüyen alevler, yakındaki başka işyerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sanayi sitesinde yangın! Alevler diğer iş yerlerine sıçradı

Gökyüzüne yükselen simsiyah duman ilçenin pek çok noktasından görülürken, polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamak için önlem aldı.