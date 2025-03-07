Tren istasyonunda bomba paniği! Yolcular tahliye edildi
Cuma günü sabah saatlerinde Paris’teki Gare du Nord tren istasyayonunda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba bulunması sebebiyle istasyon trafiğe kapatıldı. Yolcular ise tahliye edildi.
Cuma günü sabah saatlerinde Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda bir bomba bulunması sebebiyle polis harekete geçti.
DEMİR YOLU ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI
SNCF demir yolu şirketi, bombanın Saint Denis bölgesindeki 'rayların ortasında' bulunduğunu bildirdi. Yetkililer cihazı devre dışı bırakmak için çalışırken, istasyondaki tüm seferler iptal edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.