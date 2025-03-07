Tren istasyonunda bomba paniği! Yolcular tahliye edildi

Cuma günü sabah saatlerinde Paris’teki Gare du Nord tren istasyayonunda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba bulunması sebebiyle istasyon trafiğe kapatıldı. Yolcular ise tahliye edildi.

Cuma günü sabah saatlerinde Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda bir bomba bulunması sebebiyle polis harekete geçti.SNCF demir yolu şirketi, bombanın Saint Denis bölgesindeki 'rayların ortasında' bulunduğunu bildirdi. Yetkililer cihazı devre dışı bırakmak için çalışırken, istasyondaki tüm seferler iptal edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.