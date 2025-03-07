Megakentte ulaşım krizi! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da iftar saatinin ve mesai bitiminin yaklaşmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor.Bir çok noktada trafik durma noktası geliyor.Servislerin bir şeridi işgal etmesi ve hatalı park yapan araçlar trafiği kilitlenme noktasına getiriyor.Araç yoğunluğu E-5 Karayolunda ve Tem Otoyolu bağlantılarında da saat 16.00-20.00 arasında artıyor.İş çıkışı İstanbul genelinde trafik yoğunluğu ise yaklaşık yüzde 85 seviyelerine kadar ulaşıyor.Sürücüler hatalı parka ve trafiği servislerin kilitlediğine dikkat çekiyor.Öte yandan, ambulansın ise kilitlenen trafikte zor anlar kameraya yansıdı.Motosiklet ile iş yerinden eve gitmeye çalışan Berkcan Gülmez şu sözleri kullandı:Ramazan ayı nedeniyle herkes iş yerinden erken çıkıyor. Trafikte ilerlemek çok zor. Normalde motosiklet ile ilerlemek daha kolay olur ancak yoğunluktan dolayı çok zorluk çekiyorum. Motosiklet ile bile E-5 Karayoluna bağlanmak 15 dakikamızı alıyor, trafikte kilitlenme var.Trafiğin mesai çıkışı durma noktasına geldiğini ifade eden Hamza Tekin ise şöyle konuştu:Normalde 29 Ekim Caddesi üzerinde bir trafik oluyor ancak Ramazan Ayı nedeniyle daha fazla trafik yoğunluğu var. Buradan E-5 Karayoluna bağlanmamız 45 dakika sürüyor. Trafikte sürücüler çok gergin. Kimse birbirine yol vermiyor. Trafiği bunun da arttırdığını düşünüyorum.Hasan Özcan ise şu ifadeleri kullandı:Motosiklet kullandığım halde bile bazen 1 saatte eve gidebiliyorum. Ramazan ayından önce 15 dakikada eve gidebiliyordum. Ramazan dolayısıyla herkes iş yerinden erken çıkış yapıyor. Trafik herkes aynı anda çıkmak istediği için çok fazla yoğunlaşıyor. Hatalı park çok fazla oluyor. Hatta park etmemeleri için duba koyuyorlar ancak onları da kırıyorlar.