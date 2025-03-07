İzmir'de 275 bin 800 sentetik ecza hap ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 275 bin 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.Sentetik ecza hapların 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı tespit edildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.