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Hırka'yı Şerif bugün ziyarete açılıyor

Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, bugün Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak.

Ekleme: 7.03.2025 - 09:33 Güncelleme: 7.03.2025 - 09:34 / Editör: Edin Uslu
Hırka'yı Şerif bugün ziyarete açılıyor
Fatih’te bulunan ve her yıl Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyaret açıklan Hırka-i Şerif Camii'nde son hazırlıklar tamamlandı.
Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'in bulunduğu Hırka-i Şerif Camii bugün ziyarete açılacak.
Son hazırlıklarını tamamlayan Fatih Belediyesi ekipleri camii ve kutsal emanetin bulunduğu alanı gül suyuyla temizledi.

RAMAZAN BOYUNCA AÇIK OLACAK
Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında görülebilecek.
Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü ikindi namazı sonrası Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.

Hırka'yı Şerif bugün ziyarete açılıyor