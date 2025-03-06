Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil şarampole uçtu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil, şarampole uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da Siverek-Diyarbakır kara yolunun 13'üncü kilometresinde öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. 65 yaşındaki Ramazan Öngün, kontrlündeki otomobil, şarampole devrildi.Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde sürücü ile otomobildeki Vesile Öngün (50) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Ağır yaralanan Hanifi Öngün (30) ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.