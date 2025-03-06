Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı! Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Brezilya'da yuttuğu bir kilo 180 gram uyuşturucu madde ile önce Sao Paulo'ya ardından Doha'ya oradan da İstanbul'a gelen Surinam uyruklu B.T.M. isimli erkek şahıs, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.Şahsın, yapılan incelemelerde karın bölgesinde 82 kapsülün içerisinde bir kilo 180 gram uyuşturucu madde çıktı. İfadesinde, 'Türkiye'de bunları doğal yolla çıkarıp İstanbul'da sokaklarda satacaktım, burada iletişimde olduğum biri yok. Maddeleri Brezilya'dan Türkiye'ye getirmek için sadece Brezilya'daki kişi bana fikir verdi' dedi.'TÜRKİYE'DE BUNLARI DOĞAL YOLLA ÇIKARIP İSTANBUL'DA SOKAKLARDA SATACAKTIM'Karın bölgesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs vermiş olduğu ifadesinde, 'Ben sormuş olduğunuz maddeleri Brezilya'da yuttum. Daha sonra Sao Paulo'dan Doha'ya, oradan da İstanbul'a geldim. Maddeleri erkek birinden kendisiyle birlikte olma karşılığında ve 200 Euro vererek satın aldım. Türkiye'de bunları doğal yolla çıkarıp İstanbul'da sokaklarda satacaktım. Burada iletişimde olduğum biri yok. Maddeleri Brezilya'dan Türkiye'ye getirmek için sadece Brezilya'daki kişi bana fikir verdi, İstanbul'da bana yardım edecek kimse yoktu. Uçak biletimi Brezilya'daki kişi aldı, 4 Mart için de Brezilya'ya dönüş biletim vardı. Kullanmış olduğum telefon kuzenimin arkadaşınındır. Bu telefonda uyuşturucuları aldığım şahsa dair bilgi yok. Taksim'de bir otelde rezervasyonum vardı, otelin ücretini de uyuşturucuları sattığımda ödeyecektim. 24 Şubatta geldiğimde bayıldım. Bayılınca hastanede alınan kan tahlilinde HIV ve Hepatit B tanısı konuldu. Hasta olduğum için ülkeme geri dönmek istiyorum. Borcumu ödeyebilmek ve maddi sıkıntı içinde olduğumdan dolayı bu işi yaptım' ifadelerini kullandı.Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.