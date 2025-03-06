Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiği kaydedildi.Hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu aktarıldı. Çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.İl il hava durumu:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 1°C, 19°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 3°C, 16°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 1°C, 18°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 4°C, 18°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 0°C, 16°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 6°C, 20°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 8°C, 20°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 7°C, 19°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ADANA 8°C, 26°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 12°C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY 8°C, 23°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 12°C, 23°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA 0°C, 18°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI -3°C, 18°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 0°C, 18°CParçalı ve az bulutluKONYA 2°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU -2°C, 19°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 1°C, 18°CParçalı ve az bulutluSİNOP 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 3°C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 0°C, 17°CParçalı ve az bulutluARTVİN 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 4°C, 16°CParçalı ve az bulutluTRABZON 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -11°C, 3°CParçalı ve az bulutluKARS -11°C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA -1°C, 15°CParçalı ve az bulutluVAN -5°C, 6°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR -1°C, 20°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 7°C, 20°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 4°C, 18°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 7°C, 22°CAz bulutlu ve açık