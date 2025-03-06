Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Mart Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiği kaydedildi.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu aktarıldı. Çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 0°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -11°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık