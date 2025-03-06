Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: İşte tüm detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir araya geldi. Milyonların merakla beklediği faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti.Merkez Bankası metninde yer alan ifadeler şu şekilde:Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar vermiştir.Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.YILIN İLK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ GELDİMerkez Bankası, Ocak ayından yılın ilk toplantısında faizleri 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'den 45'e çekti.Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR OLDU?Şubat 2025'te yayımlanan Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu faiz beklentisi de belli oldu. Yayımlanan anketin bilgilendirme metninde 'Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 40,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşmiştir' denildi.ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDAÖte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Mart tarihinde açıkladığı enflasyon rakamları beklentilerin altında geldi. Piyasa beklentileri aylık enflasyonun yüzde 2,97 olması yönündeydi. Aylık enflasyon yüzde 2,27 gelirken yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak kaydedildi.KÜRESEL KURUMLARDAN FAİZ TAHMİNİDiğer yandan küresel kurumlardan TCMB'nin mart ayı faiz kararına ilişkin peş peşe tahminler geldi. Kurumlar 250 baz puan indirim görüşünde birleşti.İşte tüm yabancı kurumların öngörüleriMorgan Stanley 250 bazGoldman Sachs 250 bazDeutsche Bank 250 bazJpMorgan 250 bazBarclays 250 bazCiti Bank 250 bazBofA 250 baz