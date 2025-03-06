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Beyaz Gazete
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Kars’ta hurdalıktan uzun namlulu silah çıktı

Kars’ta polis düzenlediği operasyonda hurdalıkta yaptığı aramada uzun namlulu Kalaşnikof silah ele geçirdi. Silah temin ederek satışını yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 6.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 6.03.2025 - 10:16 / Editör: Fehmi Öztürk
Kars’ta hurdalıktan uzun namlulu silah çıktı
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan saha çalışmalarında, A.A.’nın silah satışı yaptığı bilgilerine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A.’nın ikamet adresini tespit etti.

ŞÜPHELİNİN EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Alınan arama kararı ardından A.A.’nın ikametine operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince ikametin arkasında bulunan ve hurdalık olarak kullanılan yerde yapılan aramada AK 47 Kalaşnikof tüfek, 2 adet AK 47 Kalaşnikof tüfek şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ile ele geçirildi.

Kars’ta hurdalıktan uzun namlulu silah çıktı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili olarak şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.