Edirne'de başıboş köpekler kadına saldırdı

Başıboş köpekler tarafından uğradığı saldırı sonucu bacağından yaralanan Ayşe Şahin, aynı bölgede daha önce 6 kişinin daha köpek saldırısına uğradığını söyledi.

Sahipsiz köpek sorunu yasaya ve önlemlere rağmen can yakmaya devam ediyor.Edirne'de kent merkezine bağlı 1. Murat Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 36 yaşındaki Ayşe Şahin, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.Köpeklerin bacaklarına saldırdığı Şahin'in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.Köpek bölgeden uzaklaştırılırken kadın, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şahin, yaşadığı o korku dolu anları anlattı.Kaldırımda yürürken aniden köpeğin saldırısına uğradığını bacağından yaralandığını anlatan Ayşe Şahin, "Ambulansla hastaneye getirildiğimde oradaki görevlilerden öğrendiğim kadarıyla aynı bölgede köpek saldırısına uğrayan 7'nci kişi benmişim.Tek tesellim çocuklarım yanımda yoktu, çocuklarım yanımda olsa çocuklarımı parçalardı. Çöp atamıyorum, çocukları parka çıkaramıyorum. Köpek korkusuyla hapis hayatı mı yaşayacağız?" açıklamasında bulundu.