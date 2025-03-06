30 yaşındaki gencin katili taksici arkadaşı çıktı; 3 bin TL için öldürmüş

Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir kişi, yerde hareketsiz yatan bir şahsı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının Alpay Bozkurt (30) olduğu belirlenirken kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması için çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı kamera kayıtlarını inceleme de cinayeti şüphelisinin taksi şoförü H.S. (28) olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis şüphelinin yaşadığı aynı ilçede bulunan 19 Mayıs Mahallesindeki adresine operasyon yaptı. Şüpheli operasyona yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, arkadaşı Bozkurt'u 3 bin TL alacağını vermediği için infaz ettiği öğrenildi.