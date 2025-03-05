Sakarya'da feci kaza! Doktor Yonca ve kocası öldü! 5 günlük bebek ağır yaralı! Meğer doğumhaneden...

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Düzce'ye dönen Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı.Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki Selman Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Yonca Haymana Güngör ve 5 günlük bebekleri ağır yaralandı.Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yonca Haymana Güngör, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Doğumdan sonra evlerine dönmek isteyen karı- koca kazada öldü, bebekleri ağır yaralandıKazada ağır yaralanan 5 günlük kız bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.Yonca Haymana Güngör'ün, 5 gün önce İstanbul'da doğum yaptığı ve ailesiyle birlikte Düzce'ye dönmek üzere yola çıktığı belirtildi. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.