Sakarya'da feci kaza! Doktor Yonca ve kocası öldü! 5 günlük bebek ağır yaralı! Meğer doğumhaneden...
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, otomobil gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Kazada Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör (33) hayatını kaybederken, 5 günlük bebekleri ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Düzce'ye dönen Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı.
KARI-KOCA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ!
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki Selman Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Yonca Haymana Güngör ve 5 günlük bebekleri ağır yaralandı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yonca Haymana Güngör, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doğumdan sonra evlerine dönmek isteyen karı- koca kazada öldü, bebekleri ağır yaralandı
Kazada ağır yaralanan 5 günlük kız bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
MEĞER DOĞUMHANEDEN DÖNERKEN...
Yonca Haymana Güngör'ün, 5 gün önce İstanbul'da doğum yaptığı ve ailesiyle birlikte Düzce'ye dönmek üzere yola çıktığı belirtildi. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.