Muğla'da kontrolden çıkan otomobil markete daldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyreden bir otomobil sürücüsü, gece saatlerinde Kötekli Mahallesi'nde ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerindeki bir markete daldı.O sırada markette bulunan bir eleman, aniden dükkanın içine giren otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu.Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza, şans eseri maddi hasarla atlatıldı.Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Kayıtlarda sürücünün aracıyla yol üzerinde hızla ilerlediği sırada, hakimiyetini kaybederek bir anda markete girdiği görülüyor.O sırada markette çalışan bir kişi ise kazadan son anda kurtuluyor.