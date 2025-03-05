Hayali ihaleyle milyonluk vurgun! CHP'li Alaattin Köseler yolsuzluğu böyle yapmış

Beykoz Belediyesi'nde yapılan ihale vurgununun nasıl yapıldığına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor.CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 13 şüphelinin 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla tutuklandığı soruşturma kapsamında, 'sebze ve bakliyat taşındığı' gösterilerek ilçe sınırları içine hiç girmediği belirlenen ve sebze taşıması mümkün olmayan akaryakıt tankeri plakasıyla, belediyeye 1 milyon 470 bin TL'lik fatura kesildiği ortaya çıktı.Buna göre, Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, 28 Kasım 2024'te 'Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı' ihalesine çıktı. 18 milyon 811 bin 278 TL olarak belirlenen ihaleyi, 13 milyon 780 bin 922 TL'ye 'Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi' aldı.Sözleşmenin imzalandığı tarihten bir gün sonra yani 17.12.2024'te birinci sevkiyatın yapıldığına yönelik ihaleyi alan şirket tarafından, Beykoz Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi'ne 1 milyon 470 bin 291 TL'lik faturalar kesildi.Faturada yer alan portakal, soğan, kabak, havuç, taze soğan, nane, maydanoz, kereviz sapı gibi ürünlerin sevkiyatı hakkında 'Taşıyıcı Bilgileri' kısmında, sevkiyatın yapıldığı aracın plakası, dorse plaka numarası ve şoför adı da yer aldı.İnceleme sonucunda sevkiyatın yapıldığı ve faturada bilgilerinin yer aldığı aracın, 'tehlikeli madde' taşıyan akaryakıt tankeri olduğu ortaya çıktı.Araca ait PTS kayıtları incelendiğinde faturada teslim tarihi olarak belirtilen 17.12.2024'te Beykoz ilçe sınırları içinde teslimatın yapıldığı yere hiç gitmediği, Beykoz sınırlarına girmediği anlaşıldı. Hayali ihaleler ve naylon faturalar yoluyla elde edilen paraların akıbeti bilinmiyor.Sayıştay'ın ön inceleme raporuna göre, Beykoz Belediyesi'nde ihale ve doğrudan temin usullerine uyulmadan mal ve hizmet alımları yapıldı.Yüksek tutarlı alımlar herhangi bir ihale organizasyonu yapılmaksızın belediye görevlileriyle menfaat ilişkisine girilerek icra edildi. Yaklaşık 100 milyon lira kamu zararına sebep olundu.İhalelerin verildiği şirketlerin yetkililerinin, aralarında 'Beykoz Kahvecisi' adlı bir WhatsApp grubu kurdukları ve grupta ihale paylaşımı yapıldığı ortaya çıktı.Yazışmalarda hangi ihaleye hangi firmanın ne kadar teklif vereceği, ihaleyi kimin alacağından naylon faturanın nasıl temin edileceğine kadar tüm sürecin organize edildiği belirlendi. İşte o WhatsApp konuşmaları:X kişi: 12'sine kadar mı teklif vermemiz lazım.X: T.Ç. bey siz 2.250.000 verecek misiniz? Biz de 2.070.000 TL verecekmişiz.T.Ç.: Ok veririm akşam diğer bilgisayardan.H.D: Merhaba ben teklifi verdim siz de yan teklif vereceksiniz.T.Ç: Merhaba nedir rakam.H.D: 2 milyon 125 bin siz verecekmişsiniz. Retro düşük verecekmiş iş almak için.T.Ç: Ne verdik vereyim bende 5 dk sürer.H.D: 1.997.500 TL verdik 2.050.000 TL verseniz olur herhalde.X: Retro alacak ihaleyiBelediye yetkilisi F.: Evet bunu biri diğerini biri.X: Diğer tebligatta gelen ihaleyi kim Merta mı alacak?Belediye yetkilisi F.: Gelecek olanı Retro alsın şimdikini Merta.X: OkBelediye yetkilisi F. : Biri 1.985 diğeri 2.070 yazabilirsiniz.