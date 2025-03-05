Halasını öldürdü yetmedi babaannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp...'
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, harçlık isteyen Yiğit Balaban, olumsuz yanıt alınca halası ve babaannesine bıçakla saldırdı. Halası Safiye Vardar hayatını kaybederken, babaannesi Sabriye Balaban ağır yaralandı. Mahkeme, Yiğit Balaban için istenen ceza belli oldu.
Olay, 14 Eylül 2023'te saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Yiğit Balaban, halası Safiye Vardar ve babaannesi Sabriye Balaban'dan harçlık istedi. Ancak olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa giden Yiğit Balaban, aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı.
Anne-kız kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, halası Safiye Vardar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Boğazı kesilen ve ağır yaralanan babaannesi Sabriye Balaban ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede yakalanan Yiğit Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
MAHKEMEDE ŞOK SAVUNMA: 'HALAMDAN VE BABAANNEMDEN ŞİKAYETÇİYİM'
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Üst soyu kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Yiğit Balaban, mahkemede skandal bir savunma yaptı. Halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini öne süren Balaban, öldürme niyetinin olmadığını iddia etti.
'ZEMİNDE DENGESİNİ KAYBEDİNCE...'
'Halam banyoya gitti, epilepsi hastası olduğu için sinir krizi geçirdi. Ben de mutfaktan ekmek bıçağı almıştım. Banyoda ıslak zeminde dengesini kaybedince elimdeki bıçak kalbine saplandı. Babaannem de araya girince bıçak ona isabet etti. Halam bana hakaret etti, babaannem de onu tedavi ettirmedi. İkisine de şikayetçiyim' dedi.
BABAANNEDEN TORUNUNA DESTEK: 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'
Cinayette ağır yaralanan Sabriye Balaban ise torununun kasten öldürmediğini savundu. 'Yiğit'in elinde bıçak vardı, ancak öldürme anını hatırlamıyorum. Bir anda kavga çıktı, kızım banyodan çıkıp yere yığıldı. Torunum kimseyi öldürmek istemedi. Olay nasıl oldu hatırlamıyorum. Yiğit'ten şikayetçi değilim' diye konuştu.
MAHKEMEDEN AĞIR CEZA, İYİ HAL İNDİRİMİ YOK!
Mahkeme heyeti, Yiğit Balaban'a 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kasten yaralama' suçundan ise 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezasında herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.