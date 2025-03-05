Halasını öldürdü yetmedi babaannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp...'

Olay, 14 Eylül 2023'te saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Yiğit Balaban, halası Safiye Vardar ve babaannesi Sabriye Balaban'dan harçlık istedi. Ancak olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa giden Yiğit Balaban, aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı.Anne-kız kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, halası Safiye Vardar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Boğazı kesilen ve ağır yaralanan babaannesi Sabriye Balaban ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede yakalanan Yiğit Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Üst soyu kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Yiğit Balaban, mahkemede skandal bir savunma yaptı. Halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini öne süren Balaban, öldürme niyetinin olmadığını iddia etti.'Halam banyoya gitti, epilepsi hastası olduğu için sinir krizi geçirdi. Ben de mutfaktan ekmek bıçağı almıştım. Banyoda ıslak zeminde dengesini kaybedince elimdeki bıçak kalbine saplandı. Babaannem de araya girince bıçak ona isabet etti. Halam bana hakaret etti, babaannem de onu tedavi ettirmedi. İkisine de şikayetçiyim' dedi.Cinayette ağır yaralanan Sabriye Balaban ise torununun kasten öldürmediğini savundu. 'Yiğit'in elinde bıçak vardı, ancak öldürme anını hatırlamıyorum. Bir anda kavga çıktı, kızım banyodan çıkıp yere yığıldı. Torunum kimseyi öldürmek istemedi. Olay nasıl oldu hatırlamıyorum. Yiğit'ten şikayetçi değilim' diye konuştu.Mahkeme heyeti, Yiğit Balaban'a 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kasten yaralama' suçundan ise 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezasında herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.