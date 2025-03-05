Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni A takımına ilk kritik talimat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı olduğunu vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer yok” ifadelerini kullandı.Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların titiz ve özenli bir şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, 'Hassas bir dil kullanın, ayrık dil kullananlara da müsaade etmeyin. Süreci ılımlı mesajlarla sürdürün, provokasyonlara asla fırsat vermeyin. Muhalefeti ve iktidarıyla sürecin desteklenmesi önemli. 40 yıldır devam eden sorunun çözümü için herkes katkı sağlamalı' diye konuştu.Provokasyonlara meydan verilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, atılan her adımın Türkiye ve Türk milletinin istikbali için olduğunu, bu yüzden provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini vurguladı.RAMAZAN HAREKÂTIÖte yandan, büyük kongre sonrası yapılan ilk MYK olması sebebiyle, Kurul'a yeni giren üyelerin ilk kez katıldığı toplantıda, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş teşkilatın ramazan programlaması üzerinde bir sunum yaptı.Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan MKYK, İl Başkanları Toplantısı ve MYK toplantısı tarihleri masaya yatırıldı. Ramazan ayı boyunca yapılacak ziyaretler ve hayata geçirilecek uygulamalar ele alındı.81 İLDE ETKİNLİK VARKadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da, ramazan ayı organizasyonları ve teşkilat yapısı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ercan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesi öncelikli olmak ile birlikte 81 ilde eş zamanlı yapılacak olan çalışmaları MYK üyelerine aktardı.TÜM TEŞKİLAT SAHADACumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayı iyi değerlendirmeleri için MYK üyelerine talimat vererek 'Ramazanın manevi havasını yaşayın. İhtiyaç sahibi herkesin kapısını çalın. Rahmet ayının feyzinden faydalanın' dediği öğrenildi.Ramazan ayı boyunca parti yönetimi, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ile bakanlar iftardan sahura kadar ve gün içerisinde birçok programda vatandaşla bir araya gelecek.ÇAT KAPI ZİYARETLERİftar ve sahur sofralarına ayrı bir önem verilecek, çat kapı ziyaretler artırılacak. Hastane, huzurevi, esnaf, şehit yakını, engelli ve gazi ziyaretleri yapılacak. Deprem illerine özel ramazan programları hazırlanacak.Gençlere özel iftar ve sahur programları düzenlenecek. Vefa buluşmaları sıklaştırılacak ve eski teşkilat üyeleri unutulmayacak. Ramazan ayı, il ve ilçelerdeki yeni yönetimin vatandaş ile hemhâl olabilmesi için iyi değerlendirilecek.