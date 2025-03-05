Bursa'da acı son! Kaldırımda yürürken düşüp öldü!

Bursa'da 60 yaşındaki adam yolda yürürken elim bir olay sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi.Ankara yolu istikametinde kaldırımda yürüyen Remzi Başaran, dengesini kaybedip yüzüstü beton zemine düştü. Başaran'ı yerde görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan Başaran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.