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Adana’da HÜCRE-16 operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Adana’da güvenlik güçleri elebaşılığını A.A.’nın yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. HÜCRE-16” operasyonunda 17 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Ekleme: 5.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 5.03.2025 - 11:07 / Editör: Fehmi Öztürk
Adana’da HÜCRE-16 operasyonu: 17 şüpheli yakalandıAdana'da güvenlik güçleri elebaşılığını A.A.'nın yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. HÜCRE-16' operasyonunda 17 şüphelinin yakalandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

Adana'da A.A.'nın elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından geçen hafta düzenlenen 'HÜCRE-16' operasyonumuzda; 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

12'si TUTUKLANDI.

1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 4'ünün işlemleri devam ediyor.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz.

Adana’da HÜCRE-16 operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

◼️ Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

◼️ Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı,

◼️ 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Adana’da HÜCRE-16 operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

Operasyon sonucu ;

2 adet makineli tabanca,

3 adet ruhsatsız tabanca ve

4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.