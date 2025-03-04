Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatını koruma çalışmalarına dair verileri paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaban hayatına ilişkin çalışmalara dair bilgi verildi. Açıklamada, Türkiye'nin 12 bine yakın bitki türü, 154 civarında memeli, 490 kuş ve 141 sürüngen türüyle oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:'Ülkemizde yaban hayvanlarının yaşam alanlarıyla birlikte korunması amacıyla toplam 1 milyon 200 bin hektar alana sahip 85 yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmiştir. Bakanlığımızca nesli tehlike altında olan türler için 8 memeli, 8 kanatlı, 1 nesli tehlike altında olan kelaynak ve 3 alabalık üretim merkeziyle yaban hayatı popülasyonlarını desteklenmektedir.'Açıklamada, 2002-2024 yılları arasında üretim istasyonlarında 4 bin 325 memeli yaban hayvanın üretildiği ve 2 bin 284 memeli yaban hayvanının doğaya yerleştirildiği kaydedildi.Yaklaşık 45 milyon alabalık, 1,4 milyon kanatlı (keklik-sülün) yaban hayvanının doğal ortamlarına bırakıldığı da vurgulanırken, '10 bin yaban hayvanı son 5 yılda tedavi ve rehabilite edilerek doğal yaşam ortamına bırakılmıştır. 7,6 milyon kilogram yem, son 13 yılda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya bırakılmıştır.' bilgileri de paylaşıldı.