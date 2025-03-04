Ramazan Bayramı Ne Zaman?2025 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün? Ramazan Bayramı 2025 Diyanet Takvimi Nasıl?

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla kutlanan dini bayramlardan biridir. 2025 yılında Ramazan Bayramının kaç gün olacağıyla ilgili vatandaşlar araştırmalara başladı. Bayram tatili, kamu çalışanları ve özel sektör için kaç gün olacağıyla da merak konusu. Peki, bayram tatili resmi olarak kaç gün sürecek? İşte Ramazan Bayramı tarihleri ve tatil süresine dair detaylar…

Ramazan, İslam dünyasında sabır, paylaşma ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir. Bir ay süren oruç ibadetinin ardından, Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı sevinç ve dayanışma içinde karşılar. Ramazan Bayramı tatili, ailelerin bir araya geldiği, büyüklerin ziyaret edildiği ve yardımlaşmanın ön planda olduğu özel günlerden biridir. 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak. İşte Ramazan Bayramı tarihleri ve önemiyle ilgili detaylar…





RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR? HANGİ GÜNLER RAMAZAN BAYRAMI?

Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı ya da İftar Bayramı, İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicrî takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün Ramazan ayının son günü olan arifedir.

RAMAZAN BAYRAMI 2025 HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR? İŞTE DETAYLI TARİH BİLGİSİ…

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar, Müslümanlar için bayram namazıyla başlayacak ve ardından aile ziyaretleri, geleneksel ikramlar ve bayramlaşma gibi güzel anlarla devam edecek. Bayramın ikinci günü, 31 Mart Pazartesi, bayram coşkusunun sürdüğü ve sevdiklerin ziyaret edilmeye devam ettiği bir gün olacak. 1 Nisan Salı ise bayramın üçüncü ve son günü olarak kutlanacak. Bu özel günlerde insanlar sevdikleriyle vakit geçirirken, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hissedecek.

RAMAZAN NE DEMEK? RAMAZANIN SÖZCÜK ANLAMI NEDİR?

'Ramazan' kelimesi, Arapça kökenlidir. Bu kelimenin kökü olan ‘'Ramad'', 'kavurucu sıcak', 'yanmak' veya 'kızgın zemin' anlamlarına gelir.

Kelimenin bu anlamı, Ramazan ayının İslam öncesi dönemde yılın en sıcak zamanlarına denk gelmesiyle ilişkilendirilir. Aynı zamanda, Müslüman inancına göre Ramazan ayı, günahlardan arınma ve ruhun temizlenmesi süreci olarak görüldüğü için 'günahları yakıp temizleyen ay' anlamında mecazi bir çağrışım da taşır.