İBB MEDYA A.Ş’ye polis baskını! Delil karartıldığı ihbarı üzerine...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında, MEDYA A.Ş. merkezinde delillerin yok edildiğine yönelik yapılan ihbar üzerine savcılık talimatıyla mali polis tarafından baskın yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında savcılık tarafından MEDYA A.Ş.'nin düzenlediği bazı ihalelere ilişkin belgeler talep edildi. Ancak MEDYA A.Ş. savcılığın talebine karşılık vermedi.Savcılığın belge talebini yerine getirmemesinin yanında, MEDYA A.Ş. merkezinde delil karartıldığına yönelik ihbar yapıldı. Yapılan ihbar üzerine savcılığın talimatı ile mali polis tarafından MEDYA A.Ş. merkezine baskın yapıldı.Yapılan baskında, MEDYA A.Ş.'ye ait muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara el koyuldu.İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını Murat Ongun, genel müdürlüğünü Pınar Türker yürütüyor.