AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'İmamoğlu'nun diploması kesinlikle şaibeli'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:İMAMOĞLU, SADECE KENDİSİ ADAY OLDU 'DEMOKRASİ DEVRİMİ' DEDİ“Ön seçim Türkiye siyasetinde ilk defa gerçekleşen bir demokratik devrimdir.’ diyor Ekrem İmamoğlu. Tabi buradan özellikle tüm CHP’li seçmenlere ve CHP’ye gönül verenlere de seslenmek istiyorum. Demokratik bir devrim niteliğinde gördüğü bu noktada tek aday. Başka bir adayınız yok. Burada, demokratik bir ortamda yarış olması söz konusu olsa Sayın Mansur Yavaş’ın veya diğerlerinin olması lazım.”“CHP’de artık, parayı veren düdüğü çalar mantığında bir sistem işlemekte. Yani Sayın İmamoğlu’nun tek başına aday olmasının sebebi şu; başkaları buraya aday olmaya kalksalar, parayı bastırsa İmamoğlu birinci çıkacak. Gözüken o şuan da. Parayı veren düdüğü çalar mantığı içerisinde, artık CHP hakikaten toplumu yönetecek olan kişilerin olduğu bir yer değil de, parası çok olanın öne çıktığı bir yer olmaya başladı. Eskiden siyasi partilerde daha çok mahallede olan, daha çok vatandaşın içinde olan, daha çok hizmet eden veya ettiği bu hizmetler dolayısıyla bir üst kademeye gidebilecek kişiler olması gerekirken, biz bugün tek başına bir aday görüyoruz. Bunun tek sebebi şu, para bunda. İmamoğlu’nda para var. İmamoğlu’nda para olduğu için buradan aday çıkamazsın.”EKREM İMAMOĞLU'NUN DİPLOMA BİLMECESİ!“Memleket Partisi’nin içerisinde bulunan birisi, Sayın İmamoğlu’nun şaibeli olduğunu ve gerçekçi olmadığını göstermek adına bir talepte bulunuyor. ‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1990 yılında KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi‘nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne geçiş yapmıştır. Ancak Girne Üniversitesi’nin YÖK denkliği 1995 yılında alınmıştır.’ diyor. Bu gerçekten doğru bir bilgi. 1990 yılında Girne’deki üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti’nde, yani YÖK tarafından denkliği yok. Tanınmıyor. Denkliği olmadığından dolayı zaten burada çok ciddi bir problem var. Daha sonra 1993 yılında bu denklik geliyor. ‘Bu nedenle üniversiteler arasında yapılan geçiş işlemlerinde evrakta sahtecilik olabileceğinden şüphelenmekteyim. Eğer bir suç varsa, suçluların cezasını çekmesini talep ederim.” diyor. Bunu diyen Memleket Partili. Memleket Partisi’nden bir kişi bu konuyla ilgili başvuruyor. Peki bu başvuru yapıldıktan sonra biz de hem dışarıdan hem de bunun şuan da hukuki bir soruşturma süreci var. Zannediyorum ki İstanbul Üniversitesi de bu konuda bir soruşturma başlatmış. Bu noktada bunun araştırılması, bu konunun detaylandırılması açısından bu işe bakılması lazım.”İMAMOĞLU'NUN AVUKATININ REDDETTİĞİ BİLGİ İBB SİTESİNDE!“Avukat Bey ‘İngilizce İşletme okuyordu. Zaten oradan yine işletmeye geçti.’ diyor. Avukat Bey, dersine iyi çalışman lazım. Genç birisine benziyorsun. İmamoğlu’nun peşine takılmışsın. Sana zarar verdiğini düşünüyorum. Bak bu İBB’de Sayın İmamoğlu’nun özgeçmişini gösteren bir yazı. Kendi sitelerinden aldım. Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanmış. İşletme kazanmamış. Kendi özgeçmişinde böyle yazıyor. Ya da İmamoğlu kendi özgeçmişini yalan mı yazdı? Sonra nereye geçmiş? Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırmış kendisini. Sonra da İstanbul Üniversitesi’ne geçmiş. Senin kendi belediye başkanının yazdığı özgeçmişi inkar mı etmemiz gerekiyor?”"İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI KESİNLİKLE ŞAİBELİ"“Sayın İmamoğlu’nun diploması kesinlikle şaibelidir. 892 bin tane üniversite öğrencisinin, bana göre hakkını yemiştir ve bunun hesabını vermek zorundadır. Senin işlerin bugüne kadar saklandı, bugüne kadar millet bilmiyor diye, otuz bir sene üstünden geçti diye haklı durumuna mı geleceksin?”