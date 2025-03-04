11 ilde DHKP-C Operasyonu: 28 gözaltı

Türkiye genelinde, terörle mücadele seferberliği kapsamında başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.Bu kapsamda, bir yeni operasyon daha İzmir'de gerçekleştirildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terörün finansmanını önlemeye yönelik soruşturma açıldı.Soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı 35 şüpheli tespit edildi.13'ü kamu çalışanı olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı.2 şüphelinin terör örgütüyle irtibatı sebebiyle halen cezaevinde bulunduğu belirtildi.Şüphelilerin düzenledikleri etkinliklerden elde edilen parayı örgüt hesaplarına aktardığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında diğer 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.