TÜİK, şubat ayı enflasyon verisini açıkladı

Tüm piyasalarla beraber milyonların merakla beklediği şubat ayı enflasyonu belli oldu. Enflasyon, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.