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Samsun'da 9 araçlı zincirleme trafik kazası

Canik ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyere çarpan 2 araç, zincirleme kazaya sebep oldu. Toplam 9 aracın büyük hasar aldığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Ekleme: 3.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 3.03.2025 - 10:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Samsun'da 9 araçlı zincirleme trafik kazası
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında adeta facianın kıyısından dönüldü.

Sabah saatlerinde Canik ilçesinden yola çıkarak otoyolda seyreden 2 otomobil sürücüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetlerini kaybetti.

Otoyol üzerinde kayan araçlar, bariyerlere çarptı.

Samsun'da 9 araçlı zincirleme trafik kazası

9 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

O esnada arkadan gelen araçlar da peş peşe çarpıştı.

Toplam 9 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Samsun'da 9 araçlı zincirleme trafik kazası

İNCELEME BAŞLATILDI

Trafik ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik tedbiri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.