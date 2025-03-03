Samsun'da 9 araçlı zincirleme trafik kazası
Canik ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyere çarpan 2 araç, zincirleme kazaya sebep oldu. Toplam 9 aracın büyük hasar aldığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında adeta facianın kıyısından dönüldü.
Sabah saatlerinde Canik ilçesinden yola çıkarak otoyolda seyreden 2 otomobil sürücüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetlerini kaybetti.
Otoyol üzerinde kayan araçlar, bariyerlere çarptı.
9 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
O esnada arkadan gelen araçlar da peş peşe çarpıştı.
Toplam 9 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Trafik ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik tedbiri aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.