Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Kar yağışlarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer yağmurluKIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 10°CÇok bulutlu ve yer yer yağmurluParçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 5°CParçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu, ilk saatlerde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile sabah ilk saatlerde Eskişehir'in güneyi ve Ankara çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer yağmurluESKİŞEHİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde güney çevreleri yer yer yağmurluKONYA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluSİVAS °C, 3°CÇok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluDÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluSİNOP °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 5°CÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluAMASYA °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmurluTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Bingöl ile akşam saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluVAN °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu