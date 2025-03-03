Mart 2025 kira zam oranı belli oldu
Şubat ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte mart ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da yüzde x oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, bu ay yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak.
Kira zam oranının üst sınırı enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.
Son dakika haberine göre, kiralara yapılacak ve o ay zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.
MART AYI KİRA ZAM ORANI: 53,83
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan mart ayı kira zam oranı, ocak enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 53,83 olarak kayıtlara geçti.
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