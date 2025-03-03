  • USD: 36,38 - 36,45
  • EURO: 37,82 - 37,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kilyos açıklarında tekne kurtarıldı

İstanbul'da Sarıyer Kilyos açıklarında makine arızası yaşayan bir tekne kurtarıldı.

Ekleme: 3.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 3.03.2025 - 10:02 / Editör: Edin Uslu
Kilyos açıklarında tekne kurtarıldı
Karadeniz'de Kilyos açıklarında bir tekne makine arızası yaptı.

İçinde 1 kişinin bulunduğu tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince müdahale edildi.
KEGM'den yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne, KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı" denildi.

Kilyos açıklarında tekne kurtarıldı