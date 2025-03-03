Kilyos açıklarında tekne kurtarıldı

İstanbul'da Sarıyer Kilyos açıklarında makine arızası yaşayan bir tekne kurtarıldı.

Karadeniz'de Kilyos açıklarında bir tekne makine arızası yaptı.İçinde 1 kişinin bulunduğu tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince müdahale edildi.KEGM'den yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne, KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı" denildi.