İstanbul barajlarından sevindiren haber! Yağışlar yüzleri güldürdü

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzleri güldürdü. Son verilere göre doluluk oranı en yüksek olan baraj Istrancalar oldu.

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 3 Mart itibariyle yüzde 76.21'e yükseldi.Verilere göre, Istrancalar yüzde 94,61 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 64,04 olarak kayıtlara geçti.Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:Ömerli yüzde 83,72Darlık yüzde 74Elmalı yüzde 94,04Terkos yüzde 78,6Alibey yüzde 64,04Büyükçekmece yüzde 73,08Sazlıdere yüzde 56,37Istrancalar yüzde 94,61Kazandere yüzde 82,8Papuçdere yüzde 81,72