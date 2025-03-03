Instagram'dan yeni hamle! Reels için ayrı uygulama geliyor

Instagram, popüler kısa video özelliği Reels'i bağımsız bir uygulama haline getirmeyi planlıyor.Sızdırılan bilgilere göre, Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu yönde çalışanlara açıklamalarda bulundu. Bu hamle, özellikle TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini korurken dikkat çekiyor.Instagram, TikTok'un popülaritesine rakip olmak için Reels'i piyasaya sürmüştü. Şimdi ise, TikTok'un ABD'de yasaklanma ihtimaline karşı Reels'i ayrı bir uygulama yaparak pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.Bu strateji, Instagram'ın genç kullanıcıları ve içerik üreticilerini çekme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.Instagram, Reels'in popülaritesini artırmak için içerik üreticilerine finansal teşvikler sunuyor.Özellikle TikTok'un yasaklanma ihtimali gündeme geldiği dönemlerde, Instagram Reels'e özel içerik üretimi için büyük ödemeler yaptı.Öte yandan, TikTok'un geleceği belirsizliğini koruyor. ABD'de TikTok'un yasaklanması veya ByteDance tarafından satılması gibi senaryolar gündemde.