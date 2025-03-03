Güneydoğu Anadolu’nun sağlık üssü yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği, sağlık alanında Türkiye'nin geleceğini şekillendiren dev şehir hastanesi yatırımlarından biri Mardin'e kazandırılıyor. Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilen Mardin Şehir Hastanesi, bölgenin sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde kolaylaştırmayı ve vatandaşlara ileri teknolojiyle donatılmış modern bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.750 YATAK KAPASİTESİNE SAHİPYapımı devam eden ve 260 bin metrekarelik alan üzerine kurulan 750 yatak kapasitesine sahip hastane, gerek modern yapısı, gerekse de teknik donanımıyla oldukça dikkat çekiyor. Hastane, bünyesinde barındıracağı 264 poliklinik odası, 226 yoğun bakım yatağı ve 28 ameliyathane ile de vatandaşlara geniş kapsamlı hizmet sunmayı hedefliyor.YÜZDE 47'Sİ TAMAMLANDITamamlanması heyecanla beklenen inşaatı ziyaret eden Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, dev yatırımı yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Hastane hakkında SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Yavuz, 'şu ana kadar hastanemizin yüzde 47'lik bir kısmı tamamlandı. İnşaat planlandığı gibi ilerlemeye devam ediyor. Kısmetse 18 Ağustos'ta tamamlanmasını hedefliyoruz.' Dedi.SAĞLIK TURİZMİ İÇİN CAZİBE MERKEZİŞehir hastanesinin bölgenin kalkınması açısından değerli olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Saffet, 'Bu yatırım Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hem sağlık hem de ekonomik anlamda gelişmesi açısından oldukça değerli. Yalnızca Mardin'de yaşayanlara değil, çevre illerde yaşayan vatandaşlara da yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunacak. Başta Batman, Siirt, Şırnak gibi yakın iller ile Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerde yaşayanlar için de önemli bir sağlık üssü olacak. Özellikle bölgeye gelmesi beklenen uluslararası hastalar için ileri düzey tıbbi hizmetler sunulacak, modern teşhis ve tedavi imkânlarına erişim sağlamalarına olanak tanınacak. Böylece bölgenin sağlık turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olması bekleniyor. Ayrıca bu durumun bölgenin ekonomisine katkıda bulunarak kalkınmayı desteklemesi de öngörülen sonuçlar arasında yer alıyor.' ifadelerini kullandı.HER ŞEY SON TEKNOLOJİHastanede son teknoloji cihazların yer alacağını da vurgulayan Yavuz, 'Şehir hastaneleri, modern tıbbi altyapıları ve ileri düzey teknolojik donanımları ile Türkiye'nin sağlık sistemine önemli katkılar sunuyor. Mardin Şehir Hastanesi, en son teknolojiye sahip görüntüleme cihazları, robotik cerrahi sistemleri, akıllı hasta takip sistemleri ve dijital hastane altyapısıyla donatılmış şekilde hizmet verecek. Bu sayede, teşhis ve tedavi süreçleri daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilecek. Hastalar, daha kısa sürede tanı alarak en iyi sağlık hizmetine ulaşabilecektir.' açıklamasında bulundu.TEK VARDİYADA 534 İŞÇİ EMEK VERİYORİnşaat çalışmaları hakkında konuşan Mardin Şehir Hastanesi'nin Proje Müdürü Mehmet Çiftçi ise, 'Şantiyemizde şu an tek vardiyada 534 kişi çalışıyor. Ancak hava şartlarının iyileşmesiyle beraber gece vardiyalarına başlayarak çalışan sayılarımızı 2 katına çıkaracağız. Fiziki olarak yüzde 50'ye yakın bir fiziki tamamlanmaya ulaştık. Hatta cephe kaplamaları, elektrik-mekanik ve ince imalatlara başladık. Yıl sonuna kadar inşaatı tamamlayıp hizmete sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.' İfadelerini kullandı.