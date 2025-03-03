Gaziantep'te zehir tacirlerine darbe!

Gaziantep’te polisin şubat ayında düzenlediği narkotik operasyonlarda 1,4 milyon adet uyuşturucu hap, 45 kilogram esrar, 4,8 kilogram bonzai, 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirilirken bin 439 kişi de yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında yapılan operasyonlarda; bin 439 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilerek 153'ü tutuklanan şüphelilerin ev, iş ve araçlarında yapılan aramalarda ise bir milyon 431 bin 593 adet uyuşturucu hap, 45 kilo 519 gram esrar, 4 kilo 858 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 kilo 458 gram metamfetamin ve 18 adet hassa terazi ele geçirildi.