Diyarbakır'da narko-terör operasyonu! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği 'Şehit Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş Yüksel Bayar Narko-Terör” operasyonları başarıyla tamamlandı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 177 kilogram toz esrar ve 3 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağlantıyı somut delillerle ortaya koymayı, bölgede saklanan uyuşturucu maddeleri tespit ederek sorumluları adalete teslim etmeyi amaçladığı vurgulandı.Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların muhafaza altına alındığı ve bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.