Diyarbakır'da narko-terör operasyonu! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye'de zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda; 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği 'Şehit Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş Yüksel Bayar Narko-Terör” operasyonları başarıyla tamamlandı.
180 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Valilik tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 177 kilogram toz esrar ve 3 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağlantıyı somut delillerle ortaya koymayı, bölgede saklanan uyuşturucu maddeleri tespit ederek sorumluları adalete teslim etmeyi amaçladığı vurgulandı.
OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRECEK!
Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların muhafaza altına alındığı ve bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.