Beykoz Belediyesi’ne operasyon: Şüpheliler, sağlık kontrolü için hastanede

Beykoz Belediyesi'nde geçtiğimiz gün, sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan gözaltına alındı.Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.Gözaltına alınan Köseler ve diğer şüpheliler hakkında ise bugün yeni bir gelişme yaşandı.Beykoz Belediyesi'nde 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 21 şüphelinin işlemleri devam ediyor.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla Köseler'in de aralarında bulunduğu dört şüpheli ile ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlamalarıyla 17 kişi sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.