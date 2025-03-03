Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun dokuz aydır gerilediğini ve şubat ayında yüzde 39,1 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.TÜİK verilerine göre enflasyon ocakta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05'e geriledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon verisinin ardından bir değerlendirme mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti.Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız.