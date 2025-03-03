Artvin'de başıboş köpeklerden kaçan karaca, denize düştü

İnsanlara yaka silktiren başıboş köpek sorunu, hayvanlar için de büyük bir tehlike haline geldi.Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yiyecek için şehre inen bir karaca, kent merkezinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.Saldırgan köpeklerin arasından sıyrılan karaca, kaçmaya çalıştığı sırada denize düştü.BALIKÇILAR KURTARDIDalgaların etkisiyle sürüklenen karacayı gören balıkçılar önce şaşırıp sonra yardım etti.Boğulma tehlikesi geçiren karaca, hemen kurtarıldı.KARACA DKMP EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİBalıkçı Atıf Çiçek ve tayfası, balık avı için Hopa'da denize açıldıkları sırada denizde bir hareketlilik fark etti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan ekip, yaklaştıklarında bunun bir karaca olduğunu gördü.Tereddüt etmeden karacayı denizden çıkarıp tekneye alan Çiçek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vererek karacayı limanda kendilerine teslim etti.'HEP BALIĞA RASTLIYORDUK, BU KEZ KARACAYA RASTLADIK'Konuyla ilgili konuşan Atıf Çiçek, 'Karaca denizde yüzüyordu. Tayfamın yardımıyla karacayı güverteye aldık ve doğa koruma ekiplerine haber verdik. Limana dönerek kendilerine teslim ettik. Bir can kurtardığımız için çok mutluyuz. Denizde hep balığa rastlıyorduk ama bu kez karacaya rastladık, bizim için ilginç bir anı oldu' diye konuştu.Karaca gerekli bakım ve tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ormana bırakıldı.