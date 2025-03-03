Antalya'da kontrolden çıkan otobüs kafeye daldı
Muratpaşa'da sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki araçlara çarpıp ardından yol üstündeki bir kafeye daldı. Şoför dahil 4 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafiğe çıkan halk otobüsü şoförü Emre Kocagöz, Zerdalilik Mahallesi üzerinde seyrettiği sırada aniden direksiyon başında fenalaştı.
Kendinden geçen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini de kaybetti.
Kontrolden çıkan halk otobüsü, önce park halindeki 7 araca çarptı, ardından da yol üzerindeki bir kafeye daldı.
ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜLER
Kafede bulunanlar sesleri duyup öncesinde dışarı çıktıkları için kazayı yara almardan atlattı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan şoför Emre Kocagöz'u kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.
4 YARALI
Otobüsteki yolculardan yaralanan 3'ü ve Kocagöz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kafede doğal gaz sızıntısı ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.
ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI
Kazada hasar alan park halindeki araçlardan birinin sürücüsü Halit Özkılıç, 'Kalabalığın sesini duyunca balkona çıktım. O an kazayı gördüm. Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş. Araçlara çarpıp kafeye giriyor. Allah'tan can kaybı yok. Maddi zararımız var ama umarım hepsi iyidir' dedi.
Kafenin bitişiğindeki işletmenin sahibi Nevzat Güray ise 'Birden patlama sesi gibi bir ses geldi. Dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştım. Otobüs birkaç araca çarpıp kafeye girmiş. Şoförün kalp krizi geçirdiği söyleniyor.' diye konuştu.
KAZA ANI KAMERADA
Diğer yandan kaza anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Ekipler, kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı.
Kendinden geçen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini de kaybetti.
Kontrolden çıkan halk otobüsü, önce park halindeki 7 araca çarptı, ardından da yol üzerindeki bir kafeye daldı.
ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜLER
Kafede bulunanlar sesleri duyup öncesinde dışarı çıktıkları için kazayı yara almardan atlattı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan şoför Emre Kocagöz'u kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.
4 YARALI
Otobüsteki yolculardan yaralanan 3'ü ve Kocagöz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kafede doğal gaz sızıntısı ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.
ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI
Kazada hasar alan park halindeki araçlardan birinin sürücüsü Halit Özkılıç, 'Kalabalığın sesini duyunca balkona çıktım. O an kazayı gördüm. Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş. Araçlara çarpıp kafeye giriyor. Allah'tan can kaybı yok. Maddi zararımız var ama umarım hepsi iyidir' dedi.
Kafenin bitişiğindeki işletmenin sahibi Nevzat Güray ise 'Birden patlama sesi gibi bir ses geldi. Dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştım. Otobüs birkaç araca çarpıp kafeye girmiş. Şoförün kalp krizi geçirdiği söyleniyor.' diye konuştu.
KAZA ANI KAMERADA
Diğer yandan kaza anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Ekipler, kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı.