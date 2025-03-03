Ankara’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.Sahte alkol nedeniyle Ankara'da hayatını kaybedenlerin saysı 81'e yükseldi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 36 şüpheli tutuklanırken, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.