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Altın güne yükselişle başladı? İşte detaylar...

Trump'ın uyguladığı tarifelerin ABD ekonomisini yeniden zora sokabileceğine yönelik endişelerle güç kaybeden dolar altın fiyatlarına yaradı! Gram ve ONS altın haftaya yükselişle başladı

Ekleme: 3.03.2025 - 09:40 Güncelleme: 3.03.2025 - 09:42 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne yükselişle başladı? İşte detaylar...Trump'ın uyguladığı tarifelerin ABD ekonomisini yeniden zora sokabileceğine yönelik endişelerle güç kaybeden dolar altın fiyatlarına yaradı! Gram ve ONS altın haftaya yükselişle başladı

Dolar endeksi haftaya yüzde 0,40 düşüşle başladı. Piyasalar güvenli liman arayışıyla altına yöneldi.

İŞTE YENİ HAFTAYA BAŞLARKEN ALTIN FİYATLARI

Gram altın yüzde 0,50 yükselişle 3,366 TL'den başladı.

Çeyrek altın 5,524 TL

Yarım altın 11,048 TL

Cumhuriyet altını 22,398 TL

ONS altın 2,862 dolar