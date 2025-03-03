Altın güne yükselişle başladı? İşte detaylar...
Trump'ın uyguladığı tarifelerin ABD ekonomisini yeniden zora sokabileceğine yönelik endişelerle güç kaybeden dolar altın fiyatlarına yaradı! Gram ve ONS altın haftaya yükselişle başladı
Trump'ın uyguladığı tarifelerin ABD ekonomisini yeniden zora sokabileceğine yönelik endişelerle güç kaybeden dolar altın fiyatlarına yaradı! Gram ve ONS altın haftaya yükselişle başladı
Dolar endeksi haftaya yüzde 0,40 düşüşle başladı. Piyasalar güvenli liman arayışıyla altına yöneldi.
İŞTE YENİ HAFTAYA BAŞLARKEN ALTIN FİYATLARI
Gram altın yüzde 0,50 yükselişle 3,366 TL'den başladı.
Çeyrek altın 5,524 TL
Yarım altın 11,048 TL
Cumhuriyet altını 22,398 TL
ONS altın 2,862 dolar
Dolar endeksi haftaya yüzde 0,40 düşüşle başladı. Piyasalar güvenli liman arayışıyla altına yöneldi.
İŞTE YENİ HAFTAYA BAŞLARKEN ALTIN FİYATLARI
Gram altın yüzde 0,50 yükselişle 3,366 TL'den başladı.
Çeyrek altın 5,524 TL
Yarım altın 11,048 TL
Cumhuriyet altını 22,398 TL
ONS altın 2,862 dolar