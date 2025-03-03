Alevler söndürülemiyor: 2100 hektarlık alan yandı

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangını, felaketin 6'ncı gününde de söndürülemedi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, alevlerin küle çevirdiği ormanlık alanın boyutu 2 bin 100 hektara ulaştı.Bazı bölgelerde yerleşim yerlerine sıçrayan yangın yapılara zarar verirken, bin 896 hanede yaşayan 4 bin 596 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Bugün itibariyle bin 197 kişi geçici tahliye merkezlerine yerleştirildi.Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), söndürme çalışmalarının 14 eyaletten gelen 2 bin 31 itfaiye personelinin yanı sıra Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) desteğiyle sürdüğünü açıkladı.Ofunato şehrinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangını bölgede etkili olan kuru hava ve rüzgarların da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, en az 84 yapının zarar gördüğü belirtilmişti. Bölgesel elektrik kesintilerine yol açın yangın, ulaşımda da aksamalara neden olmuştu.