ABD'den Putin'e bir jest daha! Skandal kavga sonrası sürpriz karar...

Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Siber Komutanlığı'na Rusya'ya karşı saldırı operasyonlarını durdurma emri verdi.New York Times'a göre bu hareket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir ilişki konusunda görüşmelere dahil etme yönündeki daha geniş bir çabanın parçası.KARAR ZELENSKIY-TRUMP KRİZİ ÖNCESİNDE ALINDIHegseth'in talimatları, Rusya'ya yönelik tüm operasyonların yeniden değerlendirilmesini içeren daha geniş bir sürecin parçası olsa da, kamuoyuna açık bir açıklama yapılmış değil. Ancak bu karar, Başkan Trump'ın Cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı gerginlikten önce alınmış.PUTIN 'GÖLGE SAVAŞINI' SONLANDIRACAK MI?Eski yetkililer, hassas diplomatik müzakereler sırasında askeri operasyonlara ara verilmesinin sivil liderler için yaygın bir uygulama olduğunu, çünkü bu tür operasyonların müzakereleri raydan çıkarma riski taşıdığını belirtiyor. Ancak Başkan Trump ve Pete Hegseth için Rusya'ya yönelik siber saldırı operasyonlarından geri adım atmak New York Times'a göre büyük bir risk anlamına geliyor.Bu hamle, Putin'in de karşılık olarak ABD ve Avrupa'daki geleneksel müttefiklerine karşı yürüttüğü 'gölge savaşı' olarak adlandırılan faaliyetleri azaltacağı varsayımına dayanıyor.SON DÖNEMDE ARTAN SİBER SALDIRILAR: HASTANELERDEN OKYANUS ALTI KABLOLARINASon bir yıl içinde, Amerikan hastanelerine, altyapısına ve şehirlerine yönelik fidye yazılımı saldırıları hız kazandı. İstihbarat yetkilileri, büyük ölçüde suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen bu saldırıların Rus istihbarat birimleri tarafından ya desteklendiğini ya da görmezden gelindiğini söylüyor.'AVRUPA İÇİN BÜYÜK RİSK'Avrupa'daki sabotaj girişimleri de son bir yılda arttı. Rusya'nın iletişim kablolarını kesmeye yönelik şüpheli girişimleri, gizemli patlamalar ve Almanya'nın en büyük silah üreticisinin CEO'suna yönelik suikast planı gibi Rusya destekli operasyonlar hızlandı. Şu ana kadar ABD, Avrupa ülkelerinin bu tür tehditlerle mücadele etmesine genellikle gizli siber operasyonlarla yardımcı oluyordu. Ancak New York Times'ın kaydettiğine göre alınan son karar, bu iş birliğini riske atabilir.AMERİKA'NIN YENİ HEDEFİ ÇİN Mİ?Bu operasyonların büyük bir kısmı, İkinci Dünya Savaşı'nda Enigma kodlarını kıran efsanevi istihbarat kurumu olan İngiltere'nin Hükümet İletişim Merkezi (GCHQ) tarafından yürütülüyor. Kanada da bu operasyonlara belirli ölçüde katkı sağlıyor. ABD'nin ise bu süreçte odak noktasını, siber alandaki en sofistike rakibi olan Çin'e kaydırması mümkün.KARARIN NEDENİ PUTIN'İ MÜZAKERELERE İKNA ETMEK Mİ?ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pazar günü ABC'nin 'This Week' programında, Rusya'yı Ukrayna konusunda müzakere masasına oturtmanın aciliyetinden bahsetti. Ancak Putin'in gerçekten bir anlaşmaya yanaşıp yanaşmayacağının belirsiz olduğunu da kabul etti. 'Eğer onları masaya getirmek istiyorsanız, onlara hakaret edemezsiniz, kışkırtıcı olamazsınız,' diyen Rubio, Trump'ın bu yaklaşımının iş dünyasında yıllarca anlaşmalar yaparak edindiği içgüdülerden kaynaklandığını savundu.TRUMP'IN İLK DÖNEMİNDETrump'ın ilk döneminde, ABD'nin Rusya'ya yönelik siber operasyonları hız kazandı. Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), 2017 seçimlerine Rus müdahalesinin ardından 'Rusya Küçük Grubu' (Russia Small Group) adında özel bir birim oluşturdu.Trump, ilk döneminde, Siber Komutanlık'a saldırgan siber operasyonlar düzenleme yetkisi verdi. Bu yetkiler, doğrudan başkanın onayını gerektirmeden operasyon yürütülmesine imkan tanıyan, gizli bir belge olan 'Ulusal Güvenlik Başkanlık Muhtırası 13' kapsamında sağlandı.Bu operasyonlardan biri, Rusya'nın elektrik şebekesini derinlemesine inceleme çabalarının artırılmasıydı. The New York Times tarafından ortaya çıkarılan bu operasyonun, Rusya'ya ABD'nin kritik altyapısına müdahale etmemesi gerektiğine dair bir uyarı niteliğinde olduğu düşünülüyordu.Trump ise bu haberleri 'adeta bir ihanet' olarak nitelendirdi. Ancak eski danışmanları, Trump'ın asıl endişesinin bu bilginin ortaya çıkmasının Putin'le olan ilişkisini zedeleyebileceği olduğunu belirtti.