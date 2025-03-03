54 ilde HÜCRE operasyonu: 334 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadele hız kesmeden devam ediyor.Güvenlik güçleri, bu çerçevede operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen 'HÜCRE-15' operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.54 İlde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 334 şüpheli yakalandı.Şüphelilerden 123'ü tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 54 ilde operasyonlar düzenlendi.Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonlar sonucu; 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.