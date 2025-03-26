Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ile kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililer ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 27°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 22°CParçalı ve çok bulutluKARABÜK °C, 24°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 19°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutluKARS °C, 12°CParçalı, zamanla çok bulutluMALATYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 10°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 27°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 23°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu