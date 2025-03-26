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Hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma ekipleri yakaladı.

Ekleme: 26.03.2025 - 09:34 Güncelleme: 26.03.2025 - 09:34 / Editör: Fehmi Öztürk
Hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde O.Ş.B., isimli şahsın bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.