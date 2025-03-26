Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:"İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart’ta Gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız."