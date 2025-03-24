AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Hırsızlıkta sınır tanımamışlar..'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:EKREM İMAMOĞLU'NA YOLSUZLUKTAN TUTUKLAMA!“Türkiye'de uzun bir süredir vatandaşın içerisinde olan bir milletvekili olarak söylemeliyim ki yayınlarda, basında sürekli olarak İmamoğlu ve CHP'li belediyelerin yaptığı yolsuzluklar dile getiriliyordu. Bununla alakalı olarak toplumun, bu kişilerle ilgili ‘Neden soruşturma yok?' şeklinde toplumun ciddi bir düşüncesi vardı. Gittiğimiz yerlerde bunu vatandaş bize soruyordu. Bizim adli makamları bu noktada hangi hareketin içerisinde olduğunu bilmemiz mümkün değil. Çünkü adli makamlar, mahkemeler, özgürce çalışan bağımsız kuruluşlardır. Bugün görüyoruz ki, özellikle yargı bu noktada kendi üzerine düşen görevi çok ciddi anlamda, yani yapılan bu yolsuzlukları, para götürmeleri, hırsızlıkları, ciddi anlamda takip etmiş ve bunlarla ilgili harekete geçmiştir. Aslında Türkiye'de adalet mekanizmasının sarsılmaması açısından, yapılan bu operasyonların, yapılan bu soruşturmaların çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü, ‘Ben hırsızlık yaparım ve bu yaptığım hırsızlıkları, belirli şeylerin arkasına, siyasi şeylerin arkasına saklayarak bu işten yırtarım' mantığının, Türkiye'de işlemediğini çok net olarak gördüğümüz bir süreci yaşamaktayız.”“Olan olayları izlerken, okurken tüylerim diken diken oldu. Bu vatana bundan daha büyük ihanetin yapılacağı, insanların parasının böyle çalınacağı, böyle hırsızlık yapılan bir süreci Türkiye daha önce görmedi. Bu ülke çok büyük skandallarla karşı karşıya kaldı. Ama bu kadar fütursuzca para götüren bir muhalefet görmedi.”40 MİLYON TL İLE KAÇARKEN YAKALANDI!“Biliyorsunuz ki İBB'ye yöneltilen soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu, bir parayla yakalandı. 40 milyon TL bir para evde yakalandı. Adamın kendi parası diyebilirsiniz. Nisan 2021'de Ali Nuhoğlu, 50 bin TL ile bir şirket kuruyor. Bu 50 bin TL'ye kurduğu şirketle şuan da İmamoğlu İnşaat'a ait olan, hani 2 milyar TL değerindeki o 3 villa varya, o 3 villayı, 50 bin TL sermaye ile kurmuş olduğu şirkete satın alıyor. Sonra Mart 2024'te 48 milyon 800 bin TL'ye, bu şirketin sermayesinin artışını yapıyor. Yani 50 milyon TL civarına bu şirketin sermayesini yükseltiyor. Şimdi 50 milyon TL bir sermaye var, 3 tane de 2 milyar TL şuan ki değeri, 50 milyon dolar değerinde olan 3 tane villa var. Burayı İmamoğlu İnşaat'a 15 milyon TL'ye devir ediyor. 50 milyon dolarlık evler ve 50 milyon civarında kasasında parası olan bir şirketi, 15 milyon TL'ye İmamoğlu'nun şirketine devrediyor. İmamoğlu bu 3 tane villanın sahibi oluyor.”“Bu şirketi devralan ve bu şirketin sahibi olan kişi İBB'den kaç liralık iş alıyor biliyor musunuz? 2.1 milyar TL'lik KİPTAŞ'tan iş alıyor. İmamoğlu'nun villalarının sahibi, KİPTAŞ şirketinden 2.1 milyar TL'lik iş alıyor. Sadece bunu almıyor. Bu şirketin sahibi ‘Bu şirket benim değil. Benim yeğenimin şirketi. Yeğenim de bu şirketi bizim şirkette çalışan, çok başarılı olduğunu düşündüğüm, elektrik işiyle uğraşan elemanına devretti. Bazen ben elektrikçiden borç alırım, bazen de o benden borç alır.' diyor, ifadede. Birbirinizden borç alıyorsunuz, İmamoğlu'na 2 milyar liralık villa veriyorsunuz, belediyeden de 2.1 milyar TL'lik ihale alıyorsunuz. Peki bu firmanın, yani bu, Ali Nuhoğlu'nun daha önce aldığı işlere de bakayım, belediyeden dedim. Bu söylediğim sadece 2024 yılı. 339 milyon TL'lik bir iş daha almış. 415 milyon TL'lik bir iş daha almış, 127 milyon TL'lik bir iş almış ve aldığı işler 0.47 tenzilatla, yok yani tenzilatsız almış neredeyse. Adam kaz gelecek yerden tavuğu esirgememiş.”“Sevgili kardeşlerim, ne için sokağa çıktığınızın farkında mısınız? İmamoğlu'nun 2 milyar TL civarında, kendi belediyesinden iş verdiği ve kendisini villa sahibi yapabilmek için peşkeş çektiği bu adamlar için sokağa mı çıkıyorsunuz?'“Adam kendine üç tane villa alabilmek için belediyeden 2.1 milyar TL'lik iş vermiş. Tespit edilmiş ve bunu 15 milyon TL'ye sattı gibi gösterip, devletle dalga geçercesine bir harekete girmişler. Siz bunun için sokağa dökülüp, bunun için TOMA'lardan suyu mu yiyeceksiniz bu soğukta? Niye? Hangi Atatürk'ün yolu bu? Olsa olsa Emirgan'daki villanın yolu olur bu iş. Bunu nasıl görmüyorsunuz? Kör mü oldunuz? Aklınızı mı yitirdiniz? Sizin paralarınız çalanların, sizin cebinizdeki paraları söğüşleyenlerin, kendisine ve çoluğuna çocuğuna villa alacak diye para götürenlerin arkasından gitmek ne zamandan beri Atatürk'ün yolu oldu? CHP, bunları duymak istemiyor. Kulaklarını kapatmış durumda. Bundan önce Türkiye'de, 892 bin tane öğrencinin hakkını yiyerek, denkliği olmayan bir üniversiteden geçiş yaparak, haksız yere aldığı diplomasının cezasını çekti. Ey öğrenci kardeşlerim, sizler, anne ve babalarınızın, sizi nasıl okuttuğunu biliyorsunuz. Sizin üzerinizden vilları vuracak olanların, paraları vuracak olanların peşinden nasıl gidiyorsunuz? Ben anlamakta güçlük çekiyorum.”PARA KULELERİNİN HESABINI VEREMEDİLER!“Para kuleleri meselesinde, Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL, Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL, paralar buraya gelenlerin arasında. Paralar, İBB logolu çantalarla taşındı. Parayı taşıyan Tuncay Yılmaz değil miydi? Tuncay Yılmaz, İmamoğlu şirketinin genel müdürü, daha sonra da spor kulubüyle ilgili olan şirketteki muhasip değil mi? Sormak istiyorum sokaklara çıkanlara, İBB logolu çantalarda taşınan paralar için ne diyorsunuz? Burada Yargı, Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL, Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL'yi ve İmamoğlu'ndan gelen paraları da tespit etmiş. Bu konuyla alakalı işlem yapacak. Sokağa çıkanlardan birisi de sormuyor mu? Çantaların içerisine bu paralar nereden geldi? Hangi garibin gurabanın ödediği vergi paralarını bu çantalara doldurdunuz diye sormayacak mıyız? İstanbul'da sadece, İmamoğlu'nun seçilmesi için oy veren yok. Onun karşı grubuna da oy veren insanlar var ve bu insanlar da vergi veriyorlar. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun seçilmesi noktasında oy verenlerin de hakkı bizde olmak üzere, vermeyenlerin de hakkı bizde olmak üzere bu paraları eğer birileri çaldıysa, bunun takibini yapmayalım mı?”İBB SORUŞTURMASINDA ŞOK İDDİA! KİŞİSEL VERİLER SATILDI!“Hırsızlıkta sınır tanımamışlar. Verileri de çalmışlar. Biz, İBB'nin uygulamasını indirdiğimiz için nasıl takip altında olabiliriz? Benim nasıl kişisel verilerimi takip edersiniz? Ben, İBB'nin imkanlarını, vatandaşa sunduğu imkanlarını kullanabilmek için indirdiğim aplikasyonlardan, benim kişisel verilerime nasıl dokunursunuz? Bu hırsızlığın başka bir boyutu. Son derece endişe verici bir durumdur. Çünkü, kişilerin duygularını, kişilerin yapacakları her türlü hamleyi takip eden bir İBB var.”“Eğer sizin telefonunuzdaki kişisel fotoğrafları indirdilerse, bunu arşivledilerse, bu başka bir skandal. Bunların hangi boyutta olduğunu adli sürecin sonunda göreceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Evde eşinizle fotoğraf çektiniz, bunların eline geçmiş olabilir. Gittiğiniz yerler, yediğiniz yemekler, aldığınız elbiseler... Buna göre de Ekrem İmamoğlu propagandaları çıkacak önümüze. Bunun sayesinde bir şirket kurup belki de oradan da söğüşlemeye kalkacaklar milleti.”