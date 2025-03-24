Twitter’ın kuş logosu açık artırmaya çıktı! Satış bedeli rekor kırdı

Elon Musk tarafından satın alınan sosyal medya platformu Twitter'ın adının 'X' olarak değiştirmesiyle birlikte San Francisco'daki eski genel merkezden sökülen, mavi kuş logosunun kaldırılmıştı.Mavi kuş logosu ile hafızlara kazınan platformun genel merkezinde yer alan bu mavi kuş logosu geçtiğimiz günlerde açık artırmaya çıkarıldı.Teknoloji meraklılarının ilgisini çeken bu açık artırmada mavi kuş logosu dudak uçuklatan fiyata alıcı bularak medyanın gündemine bomba gibi düştü.RR Auction tarafından düzenlenen müzayedede, 254 kilogram ağırlığında ve 3,7 metreye 2,7 metre boyutlarındaki dev tabela tam 34.375 dolara (1 milyon 305 bin TL) satıldı. Ancak bu nostaljik parçayı satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.Elon Musk, Twitter'ın dönüşüm sürecinde yalnızca markayı değil, ofis kültürünü de değiştirmişti. Bu kapsamda, şirketin eski logosundan mutfak gereçlerine, ofis mobilyalarından dekoratif eşyalara kadar birçok parça daha önce de açık artırmaya çıkarılarak yeni alıcılar buldu.