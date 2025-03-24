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İstanbul'da pazartesi trafiği! Haftanın ilk iş gününde yollar kilit

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasında yüzde 71’e ulaşan yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Ekleme: 24.03.2025 - 09:07 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:08 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da pazartesi trafiği! Haftanın ilk iş gününde yollar kilit
Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08:00 itibariyle yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.

Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.